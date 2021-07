Versuchter Raubüberfall in Linz

Am 12. Juli 2021 gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei in die Wiener Straße gerufen. Dort soll es zum Streit zwischen einem Passanten und einem Lieferanten gekommen sein. Der 42-jährige Linzer gab an, dass ein Kunde während einer Lieferung versucht habe, ihn auszurauben. Der Unbekannte habe den Lieferanten mit einem Messer bedroht und Geld gefordert.

Nachdem der Linzer bestritten hat, welches bei sich zu tragen, sprühte ihn der Täter mit Pfefferspray ein. Daraufhin ergriff der Unbekannte seine Chance und flüchtete. Der 42-Jährige erlitt durch den Einsatz des Pfeffersprays Schmerzen im Gesicht und wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Täterbeschreibung:

ein 20 -25 Jahre alter Mann

175 bis 180 cm groß, schlanke Statur

blonde Haare, blaue Augen, Bart

dunkle Kleidung inklusive einer Corona-Maske

Bei Zeugenhinweisen bittet die Polizei um Auskunft unter folgender Nummer:

059 133 / 4585