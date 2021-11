Unvergesslicher Abend: Linzer Leichtathleten bei "Wetten, dass ..."

Mit Hochspannung waren die aufwendigen Aufbauarbeiten und Vorbereitungen für das unkonventionelle Kräftemessen zwischen den oberösterreichischen Zehnkämpfern und der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg verfolgt worden. Über den genauen Inhalt der Wette war bis zum Sendungsbeginn Stillschweigen bewahrt worden.

Im Rahmen der Außenwette bestritten die Linzer Leichtathleten ein Wettrennen über 800 Meter gegen ein umgebautes Go-Kart, das die Hamburger Feuerwehr mit Hochdruck-Wasserwerfern beschleunigte. Auf eisigem Untergrund erreichte das wasserbetriebene Gefährt die Ziellinie nur knapp schneller als die hochdekorierten Sprinter. Die oberösterreichischen Leichtathleten zeigten sich hinterher als faire Verlierer und gratulierten den ebenso sportsmännischen Angehörigen der Hamburger Feuerwehr.

Viel Lob für die jungen Sportler

Die anwesende Prominenz rund um Thomas Gottschalk, Michelle Hunziger und Udo Lindenberg war ebenfalls voll des Lobes für die jungen Sportler. Gelaufen waren für den Linzer Verein Susi Walli, die bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio das Halbfinale erreicht hatte, Julia Schwarzinger, letztjährige Staatsmeisterin über 200 Meter, Matthias Lasch, Führender der U18-Weltrangliste im Zehnkampf, sowie der Zehnkämpfer und amtierende Staatsmeister über 4x400 Meter, Moritz Hummer. "Die Bahn war wegen der Minustemperaturen rutschig. Auch das Aufwärmen war deshalb schwierig. Aber dann war es einfach großartig, wie uns die Feuerwehrmänner anfeuerten", so Walli in einer Aussendung der Linzer Zehnkampf-Union.

Aus der weitgehenden sportlichen Bedeutungslosigkeit um die Jahrtausendwende war der Linzer Leichtathletik-Verein seit dem Einstieg des Sponsors und Logistik-Konzerns TGW zu einer national wie international erfolgreichen und renommierten Ausbildungsstätte avanciert. Die überregionale Dominanz der betreuten Sportlerinnen und Sportler untermauert diesen rasanten Aufstieg, der mittlerweile knapp 40 nationale Meistertitel und zahlreiche internationale Erfolge zeitigte. Den vorläufigen Höhepunkt fand die jüngere sportlichen Geschichte des österreichischen Vorzeige-Vereins im Halbfinaleinzug der Linzerin Walli bei den letzten Olympischen Sommerspielen.