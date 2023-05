UnLock4All eröffnet barrierefreie Paketstation in Linz

Um Menschen mit Mobilitätseinschränkungen das Abholen von Paketen zu erleichtern, haben vier Unternehmen unter Leitung von Sebastian Kummer von der WU Wien das Projekt Unlock4All gestartet. Ziel ist eine barrierefreie, flexible und klimafreundliche Paketabholung für alle. Vorerst als Pilotprojekt, kann man die UnLock4All-Paketstation ab 5. Juni bei der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs in Linz in der Anzengruberstraße 6 ausprobieren.

Mit Betroffenen entwickelt

Die Paketstation wurde zusammen mit betroffenen Personen in einem offenen Dialog entwickelt und kommt nun erstmalig zum Einsatz. Dahinter steht auch das White-Label-Prinzip, dies bedeutet, dass die Paketbox sowohl von allen Paket- und Zustelldiensten als auch für andere Zustellungen nutzbar ist (z.B. für Click & Collect) – oder sogar von Dritten verwendet werden kann.

So kann man die Paketstation nutzen

Um die UnLock4All-Paketstation zum Empfang von Sendungen zu nutzen, registriert man sich über unlock4all.at oder direkt an der Paketstation via QR-Code und kann seinen Bedarf an Barrierefreiheit angeben. Bei der Online-Bestellung kann sodann die Paketbox als Empfangsadresse angegeben werden, wodurch die Sendung in einem barrierefreien Fach der UnLock4All-Paketstation landet.

