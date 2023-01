Umwidmung von Grünland in der Mengerstraße auf der Zielgeraden

"Eine Verringerung der Durchlüftung halte sich danach aber in einem für den Stadtteil üblichen Rahmen" - zu diesem Schluss kommt laut Planungstadtrat Dietmar Prammer (SP) ein vom Projektwerber in Auftrag gegebenes Gutachten. Es sollte herausfinden, welche Auswirkungen die drei geplanten Baukörper an der Mengerstraße auf den lokalen Kaltluftstrom haben. Das bedeutet aber nicht, dass der Stadtteil in heißen Nächten weiter auf den Kaltluftstrom zählen kann. Das Bauprojekt wirkt sich nur deshalb nicht aus, weil das zuvor schon das geplante JKU-Parkhaus nördlich der Mengerstraße tun wird. Laut stadtklimatologischer Stellungnahme sei dessen Einfluss "maßgeblich". Das Gutachten sei deshalb nur der halbe Teil der Geschichte, sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) und fordert eine Untersuchung der Auswirkungen ohne das Parkhaus.

Beschluss Ende Jänner

Doch dazu wird es wohl nicht kommen. Die JKU hält an ihren Plänen fest, das Bauverfahren läuft. Am Dienstag wird die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Ausschuss diskutiert und soll dann im Gemeinderat Ende Jänner beschlossen werden. Wie berichtet, soll das Grundstück, auf dem bis vor Kurzem noch die Morgentaugärten beheimatet waren, geteilt werden. Auf einer Hälfte ist das Wohnbauprojekt geplant, die andere Hälfte geht ins Eigentum der Stadt über, die dort einen Park mit Spielplatz errichten will. "Maßgebliches Argument für uns als Stadt war, allen Linzern hier einen attraktiven Ort zu bieten, der zur Erholung und als sozialer Treffpunkt dient", sagt Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP). Schobesberger hingegen hält die Umwidmung für einen "schweren Fehler". Die Verbauung von Grünland müsse tabu sein.

Mehr zum Thema Linz Linz Wirbel um geplante Umwidmung im Uni-Viertel LINZ. An der Mengerstraße soll Grünfläche verbaut werden – Umweltanwaltschaft spricht sich gegen das Vorhaben aus Wirbel um geplante Umwidmung im Uni-Viertel

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl