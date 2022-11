Traun wehrt sich gegen geplantes Asyl-Containerdorf

"Das Bundesministerium für Inneres (...) beabsichtigt das in Ihrer Gemeinde gelegene Objekt, 4050 Traun, Zaunermühlstraße (...) im Rahmen der Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde zur Unterbringung/Versorgung von maximal 100 Personen ab November 2022 auf unbestimmte Zeit zu verwenden". Mit diesem Satz beginnt jenes Schreiben, dass Anfang der Woche am Schreibtisch des Trauner Bürgermeisters Karl-Heinz Koll (VP) gelandet ist. Ausgestellt wurde es vom Land OÖ.

Sein Inhalt schlägt Wellen - in der Stadtpolitik genauso wie in der Bevölkerung. Besagtes 9900 Quadratmeter Grundstück befindet sich im Eigentum der ÖBB, es ist unweit von der Linzer Stadtgrenze gelegen.

"Nicht bewältigbar"

Die Trauner Stadtregierung versucht sich nun gegen die Errichtung zu wehren: "Es geht nicht darum, dass wir nicht helfen wollen, aber diese Zahl an Asylwerbern wäre für uns nicht bewältigbar", sagt Koll, der allen voran den Bund gefordert sieht, andere Quartiere zu suchen.

Er pocht auch darauf, dass, sollte das Container-Dorf errichtet werden, der Bezirk Linz-Land seine Betreuungsquote zu mehr als 100 Prozent erfüllen würde. Derzeit seien 146 asylberechtigte Personen in der Grundversorgung in Traun untergebracht, zusätzlich zu 534 Gemeindebürgern mit positivem Asylbescheid.

Eine Unterbringung von Asylwerbern müsse immer mit sinnvollen Integrationsmaßnahmen einhergehen. Dafür brauche es genug Zeit, genug Geld und natürlich auch den Integrationswillen der Betroffenen, sagt Koll. Schon jetzt seien die Möglichkeit bei integrationsfördernden Maßnahmen begrenzt, freie Kapazitäten in der Kinderbetreuung gebe es schon jetzt keine mehr. Feste Quartiere, sprich Wohnungen, könne die Stadt keine zur Verfügung stellen, es gebe aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte schlicht kein Angebot. Koll fürchtet, dass bei der Errichtung des Massenquartiers, "die Stimmung in der Bevölkerung" kippen könnte.

Mitten in Schutzzone

Besagtes Areal sei auch noch aus einem anderen Grund problematisch, es liege zu zwei Drittel in einer "Schutz- und Pufferzone" laut Serveso-Richtlinie. Diese gibt es, weil in unmittelbarer Nähe ein Betrieb liegt, der viele Gefahrenstoffe lagere. Laut EU-Recht sei es nicht gestattet, dass Menschen in dieser Schutzzone wohnen, argumentiert Koll.

Auch von der Feuerwehr gebe es massive Sicherheitsbedenken, eine negative Stellungnahme liegt bereits vor. In dieser wird vonseiten der Feuerwehr darauf verwiesen, dass einerseits die hohe Zahl der zu evakuierende Personen problematisch sei. Andererseits sei auch davon auszugehen, dass aufgrund der Sprachbarrieren eine Räumung des Quartiers bei einem Notfall nur erschwert durchgeführt werden könne. Aus Sicht der Feuerwehr ist von einer Einrichtung eines derartigen Grundversorgungsquartieres am angedachten Standort Abstand zu nehmen, ist abschließend zu lesen.

Resolution im Gemeinderat

Diese Bedenken werden auch Teil der negativen Stellungnahme von Koll sein, die dieser innerhalb einer Woche einbringen kann. Thema war das Container-Dorf gestern auch im Gemeinderat, dort wurde einstimmig eine Resolution beschlossen. Mit dieser pocht die Stadt auf eine ausgewogene Verteilung der nötigen Quartiere im Bundesland beziehungsweise in ganz Österreich. Gleichzeitig werden für den Fall, dass das Quartier trotz des Widerstandes der Stadt errichtet werden sollte, Unterstützungsmaßnahmen eingefordert. Darunter fallen etwa personelle und finanzielle Unterstützung bezüglich integrativer Maßnahmen. Adressiert ist die Resolution an das Bundesministerium für Inneres.

Klares Ziel sei, die Errichtung des Quartieres abzuwenden, war heute von Koll zu hören. Nachsatz: Es brauche gemeinsame Lösungen, auch im Sinne der Asylwerber: "Schließlich geht es hier nicht um Zahlen, sondern um Menschen."

"Verstehen die Sorgen"

"Wir verstehen die Sorgen der Bevölkerung und unterstützen die Gemeinden mit unseren Angeboten im Integrationsressorts bei dieser Herausforderung. Die aktuelle Situation sollte die Notwendigkeit von Quartieren verdeutlichen", ist aus dem Büro vom zuständigen Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) zu hören. Das Land bekämpfe mit den Gemeinden nur die Symptome, das Problem müsse an seiner Wurzel angegangen - der Zustrom illegaler Migranten nach Österreich müsse gestoppt werden.