Traditionslauf leicht verkürzt

LINZ. Es fehlt ihm zwar baubedingt ein Übergang, aber dennoch gab es keinen Grund, den "3-Brücken-Lauf" in Linz anders zu nennen.

Brückenläufer am Ziel Bild: privat

Schließlich geht am 27. April ab 15 Uhr die bereits 31. Auflage des Laufs über die Bühne. Die Strecke ist mit 5,5 Kilometern leicht verkürzt. Nennschluss ist am Montag, 22. April, Schulen, Firmen und Vereine haben nur noch bis 19. April Zeit, um Teilnehmer anzumelden. Nachnennungen sind dann am 27. April von 10 bis 13 Uhr möglich.

Infos: www.3-brueckenlauf.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema