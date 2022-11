Silvesterfeier am Linzer Hauptplatz vor Wochen abgesagt

Wie heute bekannt wurde, gibt es heuer zum dritten Mal in Folge keine offizielle Silvester-Feier auf dem Linzer Hauptplatz. Der Grund sind aber - anders als in manchen Medien kommuniziert - nicht die Halloween-Krawalle. „Nur weil Chaoten ankündigen, sie würden Krawall machen, lassen wir uns nicht in die Knie zwingen“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP) zu den OÖN. Die Stadt habe sich schon vor einigen Wochen für gegen die Veranstaltung entschieden. Die Absage liege vielmehr am veränderten Freizeithalten seit der Corona-Krise. Viele Leute würden große Events meiden, weshalb sich die Veranstalter bereits vor Wochen entschlossen haben, keine Party zu organisieren.

Bezüglich der Halloween-Ausschreitungen verteidigte Luger Linz: Auch in Wien und Salzburg habe es Ausschreitungen gegeben. Diese fielen allerdings weniger massiv aus.

Insgesamt werde die Arbeit für die Polizei zudem immer schwieriger. Die Organisation solcher Ereignisse habe sich nämlich vollständig verändert und finde zunehmend über kleine Gruppen oder sogar Einzelpersonen statt, so Luger. Es sei für die Polizei daher notwendig, in Zukunft vermehrt auch auf Internetplattformen zu recherchieren.