In der Knabenseminarstraße in Urfahr wohnt es sich gut – und doch auch wieder schlecht. Denn die Verkehrssituation nervt die Bewohner. Der "Schleichweg" von der Hauptstraße über die Knabenseminarstraße und in weiterer Folge über den Dießenleitenweg, den Bachlbergweg und die Harbacher Straße zur Leonfeldner Straße wird vom Schwerverkehr ebenso genutzt wie von Pendlern, die vor allem zu den Hauptstoßzeiten hier dem Stau entgehen wollen.