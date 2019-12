Polizei sucht nach Unfall in Linz Zeugen

Ein Pkw-Lenker fuhr am Mittwoch gegen 20:40 Uhr auf der Aigengutstraße Richtung Umfahrung Ebelsberg. Der Lenker eines Kastenwagens war zur selben Zeit auf der Umfahrung Ebelsberg Richtung stadteinwärts unterwegs und wollte links auf die A7 auffahren. Während des Abbiegens wurde der Kastenwagen von dem Pkw am Heck touchiert. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Lenker an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Die Verkehrsinspektion Linz bittet etwaige Unfallzeugen unter 059133/454800 um Hinweise.

