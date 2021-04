Pkw ging in Parkhaus in Flammen auf

So hätten die Brüder den gemeinsamen Besuch in einem Einkaufszentrum in Pasching (Bezirk Linz-Land) wohl nicht vorgestellt. Der Grund: Das Auto der beiden Männer ging im Parkhaus plötzlich in Flammen auf. Wie die Polizei am Abend in einer Aussendung berichtet, dürfte das Feuer im Motorraum des Autos seinen Ausgang genommen haben. Die beiden jungen Männer - 21 und 15 Jahre alt - reagierten nach der ersten Stichflamme geistesgegenwärtig und begannen sofort mit den Löscharbeiten.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte sie so mit mehreren Pulverfeuerlöschern die weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Das Parkhaus musst vorübergehen gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

