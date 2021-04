Brüder verhinderten einen Großbrand im Plus-City-Parkhaus

Der geistesgegenwärtigen Reaktion zweier Brüder ist es zu verdanken, dass ein Zwischenfall im Parkhaus der Plus City in Pasching (Bez. Linz-Land) am Ende relativ glimpflich ausgegangen ist. Ein Auto war in Flammen aufgegangen, das Feuer drohte, sich im Parkhaus auszubreiten.

Ein 21-Jähriger aus dem Regauer Ortsteil Rutzenmoos im Bezirk Vöcklabruck wollte, wie viele andere Menschen an diesem Tag, den Samstagnachmittag zum Shoppen in dem Einkaufszentrum nutzen; Gesellschaft leistete ihm auf dem Beifahrersitz sein 15-jähriger Bruder. Unterwegs waren sie im BMW des Älteren. Gegen 14.30 Uhr parkten sie das Fahrzeug im vierten Obergeschoß des Plus-City-Parkhauses.

Zwölf Pulver-Feuerlöscher

Die beiden waren gerade ausgestiegen und wollten in Richtung Geschäftsebene gehen, als plötzlich eine Stichflamme aus dem Motorraum des BMW schoss. Die beiden jungen Männer verfielen aber nicht in Schockstarre, sondern reagierten laut Polizei und Feuerwehr goldrichtig.

Video: Brüder verhindern Großbrand in Parkhaus

Sie machten sich auf die Suche nach Feuerlöschern und begannen, mit insgesamt zwölf Pulverlöschern, die sie in der Garage fanden, die Flammen zu bekämpfen. Damit dürften sie laut den Einsatzkräften Schlimmeres verhindert haben: "Was die beiden gemacht haben, war essenziell. Sie haben es geschafft, dass das Feuer nicht weiter um sich greift", sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pasching, Wolfgang Meindl im Gespräch mit den OÖN.

Inzwischen hatte auch das Personal der Plus City den Fahrzeugbrand bemerkt und eilte den jungen Männern sofort zu Hilfe. "In Zusammenarbeit mit den Haustechnikern hielten sie das Feuer in Schach, bis unsere Leute eintrafen", schildert Meindl. Für die Feuerwehr gab es dann nicht mehr viel zu tun. Die Einsatzkräfte erledigten die restlichen Löscharbeiten und konnten schon nach wenigen Minuten "Brand aus" geben.

Auch die Polizei reagierte rasch und sperrte mit fünf Streifen kurzzeitig das gesamte Parkhaus A, damit keine weiteren Fahrzeuge in die Gefahrenzone gelangen konnten. Zudem evakuierten die Beamten die vierte Etage. Anwesende Personen wurden ins Parkdeck drei geschickt – aus Sicherheitsgründen, heißt es bei der Polizei. Es seien keine Personen konkret gefährdet gewesen. Auch der 21-Jährige und sein Bruder überstanden den Vorfall unverletzt.

Vermutlich technischer Defekt

Was den Brand ausgelöst hatte, konnte laut den Ermittlern wegen des stark zerstörten Motorraums nicht mehr festgestellt werden. Es handle sich aber mit großer Wahrscheinlichkeit um einen technischen Defekt. Stark beschädigt wurde auch das Mauerwerk des Parkhauses. Die umstehenden Fahrzeuge bekamen lediglich etwas Löschschaum ab. (ort)

