Neues Blau-Weiß-Stadion im Zeitplan

Es ist ein Sprint, wie es Patrick Ritz, Geschäftsführer der Granit Bau Graz, formuliert. Aber die Zuversicht ist groß, dass im Sommer 2023 das neue Fußballstadion nahe der Eisenbahnbrücke fertiggestellt sein wird.

Das für 5000 Besucher und 500 VIP-Plätze ausgelegte neue Donauparkstadion wird eine reine Sportstätte. Hier werden nur Fußballspiele stattfinden - neben Blau Weiß sollen hier auch U21-Teams und Frauenfußball-Teams spielen. Keineswegs ist daran gedacht, das Areal zum Beispiel für Konzerte zur Verfügung zu stellen, sagte Luger, bekennender Blau-Weiß-Fan.

Die aufgrund der aktuellen Lage in Europa schwer zu kalkulierenden Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sollten den Zeitplan nicht gefährden. Die Kosten für das Projekt sind aber um 15 Prozent gestiegen, wobei die 32,2 Millionen Euro das gesamte Bauvorhaben umfassen und nicht nur das Stadion, wie Markus Eidenberger, Geschäftsführer der ILG, bei einem Baustellenbesuch verdeutlichte. Bekanntlich wir das Donauparkstadion auf einer Lagerhalle des XXX Lutz errichtet, der unmittelbar vor der Sportstätte ein neues Möbelhaus errichten wird. Von der öffentlichen Hand zahlt das Land Oberösterreich drei Millionen Euro, die Stadt Linz sieben Millionen Euro. „Das ist auch heute noch so“, so Eidenberger.

Die Entscheidung für ein Hybrid-Modell - Blau Weiß und XXX Lutz müssen der Stadt als Eigentümer Miete zahlen - sieht Bürgermeister Luger als wegweisend. „Wir haben dies auch aus wirtschaftlichen Gründen so entschieden.“ Insgesamt sieben bis acht Mieter werden auf dem gesamten Areal (mit Nebenräumen und Gastronomie) unterkommen, wobei die Nachfrage sehr groß ist. Damit sei auch sichergestellt, dass der Kapitalzuschuss der Stadt wie auch die für die Errichtung notwendigen Kredite vollständig bedient werden können.

Zur Baustelle: Bis jetzt sind bereits 3000 Kubikmeter Beton und 280 Tonnen Bewehrung verbaut worden. Die Hochbaukräne sind aufgebaut, gleichzeitig beginnen jetzt die Rohbauarbeiten für das Untergeschoß, das als Lager für XXX Lutz dienen wird. Laut Zeitplan soll Ende Juni dieses Jahres die Bodenplatte für das Erdgeschoß fertiggestellt sein. Danach wird das Stadion darauf errichtet. Übrigens: Die Fußballstätte wird etwas früher fertig als das neue Möbelhaus.