Schon seit 1979 verrichtet die Messhütte des Landes Oberösterreich zwischen den Zufahrten der Mühlkreisautobahn am Nordende der Voestbrücke in Linz verlässlich ihre Dienste. Sie liefert Daten zur Feinstaubbelastung und Windgeschwindigkeit in Bodennähe, und zwar im Einflussbereich eines für Linz wichtigen Wetterphänomens: des Haselgrabenwindes.

Jetzt erhielt das Messhäuschen ein Upgrade, das neue Erkenntnisse zu der wichtigen Luftströmung liefern soll. Denn der Haselgrabenwind bringt in den Nachtstunden kalte Luft in die Stadt, die angesichts steigender Temperaturen in den Sommermonaten immer wichtiger wird. Zudem verringert der Wind die Feinstaubbelastung.

In Zusammenarbeit mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) stellte das Land Oberösterreich zwei neue Geräte auf, die bis Mai weitere Daten erheben werden. Ein „Windlidar“ misst mit Lasertechnologie die Windgeschwindigkeit und -richtung bis zu 200 Meter über dem Boden. Ein „Ceilometer“ kann die Feinstaubbelastung in der Luft messen – je nach Stärke der Luftbelastung in einer Höhe von bis zu 14 Kilometern.

Grüngürtel als Fenster der Stadt

Bereits jetzt werden die Messungen laufend analysiert. „Wir haben zum Beispiel gesehen, dass der Haselgrabenwind bei kühleren Temperaturen über das Gebiet hinweggleitet“, sagt Meteorologin Kathrin Baumann-Stanzer von der ZAMG. „Es bildet sich eine Schicht aus kühler Luft, die der Wind nicht durchdringen kann. Dann kann er sogar eine Messstation beim Voest-Gelände erreichen.“ Stefan Oitzl, Luftgüte-Experte des Landes, sieht die Bedeutung des Haselgrabenwindes für das Stadtklima bestätigt: „Daher ist es wichtig, künftige Bauvorhaben der Stadt so zu gestalten, dass die für die Luftqualität wichtigen Windströmungen auch in den nächsten Jahren erhalten bleiben.“

Auch die Linzer Klimastadträtin Eva Schobesberger mahnt den vorsichtigen Umgang mit den klimatischen Ressourcen der Stadt ein. „Wir müssen unsere Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete schützen, damit unsere Stadt auch in Zukunft lebenswert bleibt“, sagt die Grünen-Politikerin. Sie warnt davor, den Haselgraben zu verbauen. „Das wäre, als würde man für die Stadt ein Fenster zumachen.“

„Alle aktuellen Daten bestätigen die Warnungen der Wissenschaft und zeigen, dass wir uns bereits jetzt auf große klimatische Veränderungen vorbereiten müssen“, sagt Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Er fordert vorausschauende Planungspolitik: „Es ist wichtig, Grüngürtel in Stadtnähe zu erhalten und weiter zu forcieren.“ (vaba)

Stefan Oitzl, Luftgüte-Experte

Land Oberösterreich