Neue Impfstraße in Promenaden Galerien

Möglich wird das durch eine Initiative der OÖNachrichten gemeinsam mit dem Land OÖ in Kooperation mit dem Roten Kreuz. Geimpft wird in den Promenaden Galerien (Eingang OÖNachrichten-Forum) täglich von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. In der Impfstraße kommt der Impfstoff Johnson & Johnson zum Einsatz. Eine zweite Dosis ist bei diesem Vakzin nicht notwendig. Die Verabreichung ist erst ab 18 Jahren möglich.