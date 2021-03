Neue Donaubrücke soll kurz vor Schulbeginn befahrbar sein

Wann die Neue Donaubrücke - die allen voran wegen Planungsfehlern ohnehin schon mit einem Jahr Verspätung eröffnet wird - diese Jahr letztlich wirklich befahrbar sein wird, liefert immer wieder Diskussionsstoff. Jetzt gibt die Linzer Stadtpolitik bekannt, dass in Abstimmung mit der Baufirma geplant sei, die Brücke kurz vor Schulbeginn für den Verkehr freizugeben.

Bevor die Autos darüber rollen können, sind zwei Wochen Probebetrieb für die Beleuchtung vorgesehen. Zwei Termine stehen für die Freigabe laut Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Vizebürgermeister Markus Hein (FP) im Raum. Entweder der 26. August oder der 12. September. Welcher es werden wird, hängt maßgeblich von den Witterungsverhältnissen ab. Für den ersteren Termin ist ein Bonus in Höhe von 1,5 Millionen Euro fällig, für zweiten eine Bonuszahlung in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Luger und Hein zeigen sich über die angepeilten Termine erfreut - die Freigabe der Brücke bilde, so der Tenor der beiden, die Grundlage für eine klimafreundliche und moderne Mobilitätsentwicklung in Linz.

Doch zuvor es soweit ist, gibt es noch einiges zu tun: Bis Mitte April werden die Schweißarbeiten an den Tragwerkstößen fertiggestellt und der Korrosionsschutz aufgetragen. Ab 12. April steht zudem die Herstellung der Fahrbahnplatte aus Stahlbeton im 2-Schichtbetrieb auf dem Programm. Das ist keine leichte Aufgabe - dafür müssen mehr als 1.000 stark bewehrte Fertigteilplatten auf die Querträger verlegt. Diese müssen mittels Kran von einem Schiff über die Bögen eingehoben werden.

800 Meter Geländer

Auf die Fertigteilplatten müssen wiederum 600 Tonnen Bewehrung in insgesamt neun Lagen verlegt werden. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt: Die Bewehrung, die der Erhöhung der Tragfähigkeit dient, muss dabei passgenau zwischen den 74.000 Kopfbolzen auf den Querträgern eingebaut werden. Nach dem Aushärten und Austrocknen der 1600 Kubikmeter Spezialbeton, muss die 2-lagige Brückenisolierung aufgebracht werden werden. Anschließend folgt die Herstellung und Anbringung der Randbalken, ebenso wie die Fahrbahnaufbauten aus Asphalt und der Brückenausrüstung.

Letztere besteht aus rund 800 Meter Geländer mit Handlaufbeleuchtungen für die Beleuchtung der Geh- und Radwege. Für die Beleuchtung der Fahrbahnen werden rund 90 Pollerleuchten aufgestellt. Die Bögen und der Untergurt der Brücke werden mit einer eigenen Effektbeleuchtung ausgestattet.

Bis Juni sollen auch die Straßenbauarbeiten und Leitungsverlegungen in der Linke Brückenstraße erflogen. Der Feinbelag, die Markierung und die Beschilderung im gesamten Baulosbereich ist für Juli und August geplant. Bis zur Verkehrsfreigabe soll auch der Vormontageplatz soweit rückgebaut werden, dass im September die Arbeiten für die Begrünungsmaßnahmen und die Ufergestaltung beginnen können.