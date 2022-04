Mit dem Bummelzug lesend Linz erkunden

Die Linzer Traditionsbuchhandlung Neugebauer hat sich für diesen Tag eine besondere Aktion überlegt. Zusammen mit dem Linzer Regionalkrimi-Autor Pepi Tichler wird eine Leserunde durch Linz veranstaltet – und zwar mit dem bekannten gelben Bummelzug.

Tichler schreibt seit seinem 15. Lebensjahr. 2015 erschien sein erster Roman, die "Tichler-Saga", 2018 sein Linz-Krimi "Wasserwald", 2020 folgte "Hummelhof".

Der Bummelzug startet am Samstag, 23. April, um 14 Uhr am Linzer Hauptplatz. Ein Ticket kostet zehn Euro. Tickets gibt es auf der Website www.neugebauer.co.at, per Mail an rechberger@neugebauer.co.at oder direkt in der Buchhandlung.