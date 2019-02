Minigolfplatz auf dem Freinberg muss Wohnungen weichen

LINZ. Trotz negativer Stellungnahme der städtischen Naturschutzbeauftragten wird Gelände aus Grünzugwidmung genommen.

Es ist ein Vorhaben, das nicht nur die Linzer Grünen und Neos-Fraktionschef Lorenz Potocnik aufregt. Wie berichtet, möchte das Kollegium Aloisianum jene Grünfläche auf dem Linzer Freinberg verkaufen, auf der seit vielen Jahren ein Minigolfplatz betrieben wird. Als Ersatz würde das Aloisianum dem Betreiber eine Grünfläche auf der gegenüberliegenden Seite der Freinberger Straße anbieten.

Den Verkaufserlös will der Schulbetreiber in den derzeit laufenden, 17 Millionen Euro teuren Umbau des renommierten Gymnasiums stecken. Damit dies möglich ist und auf dem Gelände Wohnungen errichtet werden können, braucht es eine Widmungsänderung von Grünland/Erholungsfläche auf Bauland/Wohngebiet.

Ein entsprechendes Vorverfahren im Linzer Magistrat wurde eingeleitet, nachdem das Land das Minigolf-Gelände zuvor aus dem regionalen Grünzug herausgenommen hatte. Und im Zuge des Vorverfahrens hat die Natur- und Landschaftsschutzbeauftrage der Stadt eine Stellungnahme abgeben. Diese ist zwar vorsichtig formuliert, aber klar negativ. So heißt es da: "Die beabsichtigte Verbauung führt zu fortschreitender Bodenversiegelung mit den damit einhergehenden negativen Begleiterscheinungen."

Eine Einschätzung, die den für Raumordnung zuständigen Stadtrat Markus Hein (FP) nicht überrascht, wie er im OÖN-Gespräch sagt: "Aus Sicht des Naturschutzes ist jede Wiese, die verbaut wird, kritisch zu betrachten." Besagte Stellungnahme sei aber nur "eine von mehreren" und "am Ende wird entschieden." Er, so Hein, werde der Empfehlung der Fachabteilung folgen. Und die werde mit hoher Wahrscheinlichkeit "in eine positive Richtung gehen." Also pro Umwidmung. Schließlich bilde das Golfplatzgelände "den Abschluss einer Siedlungsstruktur, die es da oben bereits gibt." (eda)

