Messerstecherei in der Linzer Innenstadt - ein Schwerverletzter

Der Mann sei von einem 25-jährigen Iraker attackiert worden, berichtete der ORF Oberösterreich. Wie ein Polizeisprecher erklärte, hat der 21-Jährige Schnittverletzungen im Gesicht, im Halsbereich und am Oberkörper erlitten.

Der 25-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen und der 21-jährige Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Männer waren vor einem Lokal in der Linzer Landstraße in Streit geraten, der schließlich eskalierte. Ob der Rumäne mit einem Messer attackiert wurde, war vorerst unklar. Um welche Waffe es sich gehandelt hat, werde noch ermittelt, hieß es seitens der Polizei.

Das Motiv der Auseinandersetzung war Sonntagmittag noch nicht bekannt. Nachdem die Polizei alarmiert worden war, eilte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zum Tatort. Die Straße musste in diesem Bereich vorübergehend gesperrt werden.

