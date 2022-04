Mann fiel mit Maschine in Baugrube

Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung war heute gegen 8:45 Uhr in Linz auf einer Baustelle mit Betonschneidearbeiten beschäftigt. Dabei positionierte er die Maschine etwas zu nahe bei einer zwei Meter tiefen Baugrube. Plötzlich rutschte die Maschine in die Grube. Der Arbeiter versuchte noch das Gerät mit beiden Händen festzuhalten, wurde aber in die Baugrube mitgerissen und schlug seitlich am Gegenhang auf. Er konnte aus eigener Kraft die Grube verlassen und Hilfe holen. Mit Verletzungen unbestimmten Grades lieferte ihn der Notarzt ins Unfallkrankenhaus Linz ein.