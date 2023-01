Promenadenhof muss wegen Generalsanierung pausieren

"Es wird was kommen", sagt Robert Seeber zu den OÖN. Anders als Medienberichte aber vermuten lassen, steht eine Pause des Promenadenhofes nicht unmittelbar bevor. Fix ist, dass das historische Gebäude an der Promenade 39 generalsaniert werden muss. So sind etwa die Elektroinstallationen und Wasserleitungen rund 100 Jahre alt. Eigentümer ist das Land OÖ, das offenbar bereits seit Monaten die Lage sondiert. Eine Generalsanierung bedeutet, dass das Gebäude völlig entkernt werden muss.

Sanierung wohl nicht vor 2024

Seeber geht von mindestens zwei Jahren aus, in denen der Promenadenhof und wohl auch der Veranstaltungsbetrieb in den Redoutensälen pausieren wird müssen. Wann die Sanierung starten wird, ist aber noch unklar. Aufgrund der Vorlaufzeiten rechnet Seeber nicht mit einem Termin vor dem Jahr 2024.

"Sind seit 22 Jahren ausreserviert"

Trotzdem blutet ihm das Herz. "Wir sind seit 22 Jahren ausreserviert und haben keine Personalprobleme", sagt Seeber. Gemeinsam mit seiner Frau habe er vor 22 Jahren mit dem Theatercasino eine Ruine übernommen und viel Geld und Energie investiert. "Das Geschäft läuft hervorragend, aber es ist keine Frage, dass etwas gemacht werden muss", sagt Seeber.

