Linzer verletzte im Drogenrausch Polizisten und sich selbst

Die Polizei wurde auf den Mann aufmerksam, als er am Hauptbahnhof stark lärmte und zunehmend aggressiv wurde. Als er seine Identität nicht bekanntgeben wollte und sich nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Beamten nach zweimaliger Abmahnung fest, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Er leistete Widerstand und spuckte um sich. Als er am Boden lag, schlug er seinen Kopf immer wieder am Boden auf, so die Exekutive. Als die Polizisten ihn deshalb sitzend fixieren wollten, schlug er seinen Kopf gegen ein Werbeschild.

Auch im Polizeiwagen hatten die Beamten mit dem Mann alle Hände voll zu tun, da er immer wieder seinen Kopf gegen die Wände schlug und mit den Beinen gegen die Wände trat. Selbst im Polizeianhaltezentrum musste er noch daran gehindert werden, seinen Kopf gegen eine Wand zu schlagen. Als er ebendies besonders heftig versuchte, wurde ein Polizist an der Hand verletzt.

Bei der Vernehmung am nächsten Tag konnte er sich an die Ereignisse des Abends nicht mehr erinnern. Er konnte sich jedoch noch daran erinnern, dass er Drogen genommen und viel Alkohol getrunken hatte. Er wird mehrfach angezeigt.

