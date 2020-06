Linzer Stadtregierung einigte sich auf 50-Millionen-Euro-Paket

Die Vertreter der vier Regierungsparteien einigten sich in der Klausur am Donnerstag auf das 50 Millionen Euro schwere Investitionsprogramm. Mit dem Paket soll die Wirtschaft angekurbelt und Arbeitsplätze gesichert werden, so die Stadtregierung. Der Schwerpunkt der Investitionen liege bei Schulsanierungen, der O-Bus-Linie, der Digitalisierung, der Stadtgestaltung und der Grünmarktoffensive. Zudem werden Gebühren für Schani- und Gastgärten im Umfang von 120.000 Euro heuer erlassen.

„Dieses Programm wird wesentlich mithelfen, die Linzer Wirtschaft zu stärken. Das wird mithelfen, möglichst rasch auch wieder höhere Steuereinnahmen zu erzielen“, zeigte sich Bürgermeister Klaus Luger optimistisch. Neben dem Investitions-Programm beschloss die Stadtregierung, in den nächsten Wochen unter Einbindung externer Experten Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft. Dabei wird es schwerpunktmäßig um den Linzer Handel, die Gastronomie und die Kulturszene gehen.