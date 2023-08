Linz lässt 560.000 Euro zum Schulanfang springen

Noch sind Ferien, aber das nächste Schuljahr steht vor der Tür. Und damit die Zeit, in der viele Familien mit hohen Ausgaben für ihre Schulkinder konfrontiert sind.

Als wäre der Beginn eines Schuljahres ausgabenseitig nicht schon Belastung genug für Familien, belasten Inflation, gestiegene Energiepreise, Zinsen und Lebenserhaltungskosten das Budget. Als Teil des städtischen Antiteuerungspakets, das im Mai dieses Jahres im Stadtsenat beschlossen wurde, soll das Schulstartpaket all jene Familien helfen, die von den erhöhten Kosten existentiell belastet sind, wie es Bürgermeister Klaus Luger (SP) formulierte.

Insgesamt 560.000 Euro stehen in diesem zusätzlichen Fördertopf zur Verfügung, sagte die für Finanzen zuständige Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP). Linzer Vorschul- und Schulkinder bis zur 5. Schulstufe erhalten Unterstützung in Form eines Linzer City Ring Gutscheins im Wert von 100 Euro.

Anträge ab 4. September möglich

Für die soziale Treffsicherheit der Maßnahme werde eine Obergrenze beim Haushaltseinkommen sorgen. Dies dürfe, gestaffelt nach der Anzahl der Kinder, maximal 60.000 Euro jährlich betragen. Damit würden Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen unterstützt. Familien, die diese Förderung der Stadt Linz in Anspruch nehmen wollen, können den Antrag ab 4. September online auf der Homepage der Stadt Linz abgeben. Sollte eine Online-Beantragung nicht möglich sein, unterstützt das Bürgerservice im Neuen Rathaus, sagte Magistratsdirektorin Ulrike Huemer.

Den Antrag kann jene Person stellen, die die Familienbeihilfe für das Kind bezieht. Die Antragsfrist endet am 31. Oktober dieses Jahres.

Paket "längst überfällig

Als längst überfällig bezeichneten die Linzer Freiheitlichen das Schulstartpaket. Man habe dem Paket zugestimmt, sich aber mehr erhofft. Ein zusätzlicher Bonus von 50 Euro für österreichische Familien und "Eltern, die gute Deutschkenntnisse nachweisen können", ein höhere Einkommensgrenze zur Berechtigung des Bezuges der Unterstützung sowie eine Ausweitung auf Schüler bis zur 8. Schulstufe hätte sich die FP gewünscht. "Die Teuerung hat längst den Mittelstand erreicht", sagte FP-Fraktionsobmann Wolfgang Grabmayr.

Kritik an Gutschein-Lösung

Für die Linzer Volkspartei profitiert vom "wichtigen" Schulstartpaket nur der Handel in der Innenstadt. Die Entlastung in Form der 100-Euro-Citygutscheine würde auf Schulsachen spezialisierte Händler in anderen Stadtteilen klar benachteiligen, kritisierte VP-Klubobfrau Michaela Sommer. Zudem fehle eine Zweckbindung der Gutscheine auf Schulsachen. Die Förderung sollte zielgerichteter sein.

