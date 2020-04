Land sagt Nein zur Linzer Hängebrücke

Mit einer Länge von rund 500 Metern wäre das von Hannes-Mario Dejaco geplante Projekt die längste Hängebrücke Europas. Der in Enns geborene und in Wien lebende Dejaco will damit in 110 Metern Höhe eine spektakuläre Attraktion für Linz auf rein privatwirtschaftlicher Basis errichten. Zu einem noch nicht endgültig fixierten Preis von vier bis sieben Euro soll die Brücke für Einheimische wie Touristen benützbar sein.

Die dafür notwendigen 4,5 Millionen Euro werden zur Gänze von Dejaco und seinen Partnern bezahlt. Die Stadt Linz zahlt nichts dazu, findet aber die Brücke vor allem in touristischer Sicht gut und wichtig. Sie soll den Plänen zufolge die Donau vom Linzer Zoo bis zur Franz-Josefs-Warte überqueren und so eine Verbindung schaffen.

So positiv die Hängebrücke von der Stadtregierung betrachtet wird, so negativ fällt ein erstes Urteil der zuständigen Fachabteilung des Landes aus.

Zu stark seien die Auswirkungen des Projektes auf den Natur- und Landsschaftsschutz. So würde es dadurch zu einer maßgeblichen Veränderung des Landschaftsbildes und zum Verlust der Naturbelassenheit in diesem Bereich kommen. Zudem sehen die Landes-Experten die Gefahr einer Vermüllung der steilen und unzugänglichen Linzer- und Urfahrwänd.

Den Ball spielt die Fachabteilung an die Stadt Linz zurück. Sie hätte die aufgezeigten Probleme zu entkräften, heißt es. Darin sieht der zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP) kein großes Problem und verweist auf die Möglichkeiten von entsprechenden Auflagen. "Ich bin überzeugt davon, dass wir das hinbekommen", so Hein.

Luger kritisiert Verhinderer-Mentalität

Auch für Bürgermeister Klaus Luger (SP) ist das Projekt damit nicht gestorben. Zumal Luger in der Argumentation des Landes viele Vermutungen sieht. "Mir war immer bewusst, dass dieses Projekt Herausforderungen mit sich bringt. Ich orte in diesem Zusammenhang jedoch nicht die behauptete Ermöglichungskultur des Landes, sondern ein Zusammenspiel der Verhinderer", so Luger wörtlich. Es gehe jetzt um "wohlüberlegte Vorgangsweise und Auflagen, die die unterschiedlichen öffentlichen Interessen widerspiegeln". Dem könne er viel abgewinnen, sagte Luger. Im Hinblick auf eine notwendige Aufbruchsstimmung nach der Krise empfindet der Linzer Bürgermeister zudem die negative Haltung gegen diese Hängebrücke, die Linz "wahrlich neue Ausblicke ermöglichen würde", als nicht besonders hilfreich.