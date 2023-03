Klimabeirat empfiehlt drei neue Projekte

Das Projekt "Kohlenstoffmanagement in den Wäldern der Stadt Linz" will den aktuellen Stand der städtischen Wälder erheben und in Folge das Potenzial der Kohlenstoffbindung berechnen. Die vorgeschlagene Förderhöhe liegt bei 45.000 Euro.

Fokus aufs Reparieren

Mit insgesamt 82.532 Euro soll im Zuge der WeFair-Messe ein besonderer Fokus auf das Reparieren und Wiederverwenden durch unterschiedliche Angebote gelegt werden. Geplant sind Kinofilme im Moviemento, Repair-Zonen und Shops während der Messe sowie Vorträge und Workshops speziell auch für Schulen.

Positiv bewertet wurde auch das stadteigene Projektvorhaben "Stadtökologisches Umsetzungsprogramm Linz", das öffentliche sowie ausgewählte private Flächen hinsichtlich Lebensqualität und Biodiversität aufwerten will. Die Bevölkerung will man aktiv einbinden. Die vorgeschlagene Förderhöhe liegt hier bei 137.883 Euro. Alle drei Projekte müssen noch vom Stadtsenat beschlossen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.