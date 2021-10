Karl-Heinz Koll, ÖVP

1Als Citymanager konnte ich schon zeigen, dass ich mit allen Parteien, Vereinen und Organisationen konstruktiv für unser Traun arbeite, und habe unsere Stadt in allen Bereichen kennengelernt. Mir ist das Miteinander in Traun mit Abstand am wichtigsten. Deshalb stehe ich dafür, gemeinsam über Parteigrenzen hinweg eine sichere Zukunft für alle Generationen in unserer Stadt zu ermöglichen.

2Wir müssen es endlich gemeinsam schaffen, unser Traun mit Weitblick zu planen. Darunter fallen Lösungen für den Verkehr und unsere Öffis, ein langfristiger Plan für qualitatives Wohnen, damit unser Stadtbild nicht planlos zerstört wird, und der Ausbau der Freizeitaktivitäten für alle Generationen. Ich werde keine Politik hinter verschlossenen Türen machen, sondern die Trauner in diese Planung einbinden.

3Es gibt für mich nicht "das" Wunschressort. Mit mir als Bürgermeister werden bei der Vergabe von Ressorts die Fähigkeit und die Leistungen der Personen im Vordergrund stehen, nicht die Parteifarbe. Wir müssen endlich wieder gemeinsam für unsere Stadt arbeiten und kurzsichtige Parteitaktik hinter uns lassen.

4Aus meiner Erfahrung in unserem Trauner Familienunternehmen müssen wir natürlich die Ausgaben im Blick haben, dennoch müssen wir als Stadt auch investieren: in unsere Schulen und Kindergärten, nachhaltige Verkehrslösungen, erneuerbare Energie und Innovationen. Wir dürfen in Traun den Anschluss nicht verlieren. Leider müssen wir erst abwarten, wie groß das tatsächliche Loch ist, das die Fehlplanung beim Umbau des Trauner Stadions in unser Budget reißen wird.

5Ich werde nach langer Zeit etwas länger als bis 5 Uhr schlafen und ein gemütliches Frühstück für meine Frau Jasi und meine zwei Burschen herrichten. Darauf freue ich mich besonders. Danach werde ich die ersten Termine wahrnehmen.