Feuerwehr-Großeinsatz in St. Marien: Wind erschwert Löscharbeiten

Der Alarm ging um kurz nach 20 Uhr ein. Die freiwilligen Einsatzkräfte von neun Feuerwehren kämpften bei den Löscharbeiten nicht nur gegen das Feuer, sondern auch gegen den Wind. Dennoch konnten sie den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Es dürfte nur das Dach betroffen sein. Ein Teil musste geöffnet werden.

In Neukirchen am Walde (Bezirk Grieskirchen) ist am Montag eine Gartenhütte abgebrannt. Acht Feuerwehren standen im Einsatz. >> Zum Artikel

Für die Löscharbeiten kam eine Drehleiter zum Einsatz Bild: Matthias Lauber