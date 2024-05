Ausverkauftes Haus für den Rekord-Weltmeister samt Super-Talent

Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, werden die Steinbach Black Wings bei der am kommenden Freitag in Prag beginnenden Eishockey-A-WM mit zwei Akteuren vertreten sein: Torhüter Thomas Höneckl und Stürmer Emilio Romig. Für ein Linzer Quintett hieß es hingegen im Laufe der mehrwöchigen Vorbereitung, die einer internen Qualifikation glich, Abschied nehmen: Julian Pusnik (schon während der ersten Etappe angeschlagen out), Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Niklas Bretschneider und letztlich auch Nico Feldner haben kein WM-Leiberl ergattert.

Jetzt geht es für Österreich in die heiße Phase – ohne NHL-Perspektiv-Verteidiger David Reinbacher (verletzt) und Johannes Bischofberger (familiäre Gründe). Mit Ausnahme von Übersee-Legionär Marco Kasper, der aktuell mit den Grand Rapids Griffins in den AHL-Play-offs engagiert ist und im Falle eines frühzeitigen Ausscheidens (Stand in der Serie 1:1) nachreisen wird, hat Teamchef Roger Bader bei der Generalprobe am Sonntag (19 Uhr, ORF Sport+) seine stärkste Formation zur Verfügung.

Wien kommt in den Genuss eines echten WM-Härtetests, zu dem auch die Rahmenbedingungen passen. Rekord-Weltmeister Kanada (28 Titel) gastiert in der Steffl-Arena, die mit 7000 Fans restlos ausverkauft ist. "Wir haben in den vergangenen zwei Wochen deutliche Fortschritte gemacht. Ich bin zufrieden, mit welchem Eifer alle bei der Sache sind", sagte Bader.

Die "Ahornblätter" haben nicht nur begnadete Eishockeyspieler – wie den hochveranlagten 18-jährigen Stürmer Connor Bedard (61 Scorerpunkte in 68 NHL-Matches für die Chicago Blackhawks) –, sondern auch einen 24-köpfigen Betreuerstab mit prominenten Namen: So steht etwa Doppel-Olympiasieger Rick Nash dem Team als General Manager vor. Auch Ryan Getzlaf (Stanley-Cup-Gewinner 2007 mit den Anaheim Ducks, zwei Mal Olympia-Gold) ist mit seiner Expertise als Berater an Bord.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos