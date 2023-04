Drei Verletzte bei Unfall auf der B1 in Hörsching

Der Unfall hat sich kurz nach zwei Uhr Früh in Hörsching (Bezirk Linz-Land) ereignet. Eine 20-Jährige war mit einem 18-Jährigen und einer 21-Jährigen Richtung Marchtrenk unterwegs. Unmittelbar nach der Tunnelausfahrt Neubau kam die junge Lenkerin mit dem BMW von der Bundesstraße ab. Der Wagen fuhr auf eine Böschung und überschlug sich mehrmals, berichtet die Polizei.

Zweistündige Sperre der B1

Rettung und Notarzt versorgten die Verletzten an der Unfallstelle. Die Lenkerin (21) wurde ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht, ihre Mitfahrer werden im Unfallkrankenhaus und im Kepler Klinikum in Linz behandelt. Während der Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr Hörsching war die Unfallstelle an der B1 in Fahrtrichtung Wels total gesperrt. Erst gegen vier Uhr Früh konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden, teilte die Feuerwehr auf Facebook mit.

