"Der Bahnhof Wegscheid fristet ein Mauerblümchendasein"

„Wir haben gemeinsam gute Lösungen auf die Welt gebracht“, war bei einem heutigen Pressetermin von Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) mit Blick auf das Verkehrskonzept Neue Heimat zu hören.

Wie berichtet, wurde dafür gemeinsam mit dem Planungsbüro Rosniak & Partner ein Bürgerbeteiligungsprozess gestartet, dabei hatten die Bürger die Möglichkeit ihre Ideen, Anregungen und auch ihre Kritik miteinzubringen.

Ganz einfach sei die Ausgangslage nicht gewesen, sagte Hajart. Zuletzt hatte es einige Aufregung um ein sich mittlerweile in Bau befindliches Wohnprojekt zwischen Flötzer- und Weißdornweg gegeben. Unmut hatte bei der eigens gegründeten Bürgerinitiative die Tiefgaragenzufahrt gesorgt.

Kombinierter Geh- und Radweg im Bäckermühlweg

Besagte Straßenabschnitte sind nun auch Teil der weiteren Planungen im Stadtteil. Hier gelte es eine Kompromisslösung zu finden, sagte Roman Minke, Leiter der städtischen Mobilitätsplanung. Angedacht ist, die einzelnen Straßenabschnitte so neu zu ordnen, dass man ein Durchfahren in gewissen Bereichen verhindere.

Bessere Fahrt soll es künftig im Bäckermühlweg jedenfalls für Radler geben. Der dortige Gehweg soll zu einem kombinierten Geh- und Radweg ausgebaut werden, das sei bereits im heurigen Bauprogramm verankert, so Hajart. Die Kosten liegen bei 350.000 Euro, die Umsetzung ist für Sommer angedacht. Mit diesem Vorhaben will der Vizebürgermeister den Anrainern zeigen, „dass wir das auch ernst nehmen, was wir gemeinsam erarbeitet haben“. Es steht zudem im Raum, diese neue Verbindung auch über die Linzer Stadtgrenze hinaus zu verlängern, erste diesbezügliche Gespräche mit den der Stadt Leonding habe es bereits gegeben, sagte Minke.

Bei anderen Vorhaben ist der Sachverhalt ein anderer, alleine kann die Stadt Linz hier nur wenig beziehungsweise gar nichts ausrichten. Die Realisierbarkeit und der Umsetzungszeitraum sind somit bei einigen Maßnahmen derzeit völlig offen.

Ein Beispiel dafür ist der Bahnhof Wegscheid, der wie es Hajart formuliert, „ein Mauerblümchendasein fristet“.

Grundsätzlich gebe es hier eine Top-Verbindung, es hapere zum einen am Takt, zum anderen am Erscheinungsbild (Stichwort Parkplätze). Ihrem Wunsch nach Modernisierung hat die Stadt auch bereits mit einer Resolution an die ÖBB Nachdruck verliehen.

Stadtteilbuslinie in Planung

Ähnlich ist die Situation bei der angedachte Stadtteilbuslinie, hier gilt es die Linz Linien ins Boot zu holen. Die Planungen seien bereits im Laufen, hieß es heute.

Stadtentwicklungsdirektor Hans-Martin Neumann strich den großen Wert der aus dem Bürgerbeteiligungsprozess heraus gewonnenen Ergebnissen, er kündigte weitere solcher Projekte an. So sei etwa geplant für das Areal entlang der Salzburger Straße ein kooperatives Verfahren zu starten.

