Coronakrise ließ die Zahl der Beratungen steigen

Coronabedingt erfolgte der Großteil der Beratungen telefonisch oder via E-Mail, nicht einmal ein Zehntel persönlich.

Die meisten Fragen drehten sich um Probleme mit Lohn oder Gehalt sowie Überstundenauszahlungen, gefolgt von Fragen zu Arbeitslosengeld und Notstandshilfe.

Um Arbeitnehmern zu ihrem Recht zu verhelfen, zogen die AK-Rechtsexperten auch vor Gericht. In Summe hat die AK Linz arbeits- und sozialrechtliche Ansprüche sowie an Forderungen nach Insolvenzen Zahlungen von mehr als 24,6 Millionen Euro für ihre Mitglieder erkämpft. Fast 85 Prozent der Rechtsfälle hätten Firmen ohne Betriebsrat betroffen, so die AK.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.