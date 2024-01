Botanischer Garten bleibt Besuchermagnet

Vier Hektar groß, an die 10.000 verschiedenen Pflanzenarten reich und mitten in der Stadt eine Natur-Oase mit hohem Erholungswert: Das ist der Botanische Garten an der Roseggerstraße. Die Mischung aus Naturerlebnis und besonderem Veranstaltungsort wird von den Gästen sehr geschätzt, streute Stadträtin Eva Schobesberger dem Team um Leiter Thomas Schiefecker Rosen.

Die Natur den Menschen, vor allem den Kindern und Jugendlichen näherzubringen, sie durch Wissen zu sensibilisieren, ist mit eine Aufgabe im Botanischen Garten. In diesem Zusammenhang sei es erfreulich, dass seit Jahresbeginn der Besuch für Schulklassen im Botanischen Garten kostenlos ist.

Mehr als 100 Veranstaltungen

Nachdem sich die Naturzone mitten in Linz, in der das Kultivieren von Pflanzen aus aller Welt Schwerpunkt ist und somit vom Aussterben bedrohte Arten erhalten bleiben, ideal auch für Veranstaltungen anbietet, bleibt man diesem Weg auch heuer treu.

Mehr als 100 Veranstaltungen sind heuer geplant. Darunter befinden sich zum Beispiel 15 Workshops speziell für Kinder. Da können die Jüngsten lernen, wie man ein Haus für Wildbienen baut, sich zum Malen inspirieren lassen oder ein Konzert genießen. Natürlich wird in der warmen Jahreszeit der Garten wieder zur Bühne, wird die Veranstaltungsreihe "Wort & Klang" acht Konzerte bieten.

Der Botanische Garten will aber auch heuer mit seinen Natur- und Botanik-Ausstellungen bei den Besuchern punkten. Bis 25. Februar sind "Exotische Juwele - tropische Schmetterlinge" im Ausstellungshaus zu sehen. Sie werden dann ab März der "Welt tropischer Orchideen" Platz machen und ab Juni sind dann die Kakteen an der Reihe, um nur einige Beispiele zu nennen.

