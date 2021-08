Betrunkene gingen mit Küchenmesser und Holzlatte aufeinander los

Für drei Rumänen im Alter von 28, 33 und 43 Jahren hat eine durchzechte Nacht bei der Polizei geendet. Die Männer waren in der Nacht auf Samstag in einer Gemeinschaftsküche in Traun (Bezirk Linz-Land) zusammengekommen, um zu trinken. Gegen 5:30 Uhr gerieten der 28-Jährige und der 43-Jährige derart in Streit, dass der Ältere seinem Kontrahenten offenbar mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen drohte. Das Opfer konnte das Messer an sich reißen und aus dem Fenster werfen.

Auf der Straße setzte sich der Streit fort, wobei wieder ein Küchenmesser zum Einsatz kam. Der 43-Jährige soll mehrmals versucht haben, auf seinen Gegner einzustechen, dieser konnte ausweichen. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich ein Gerangel, das der dritte Rumäne schließlich mit einer Holzlatte zu beenden versuchte. Die Streithähne erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Weil alle drei Beteiligten mehr als zwei Promille intus hatten und dementsprechend wirre Angaben machten, ließ sich der Sachverhalt am Samstagmorgen nicht klären. Bei einer neuerlichen Einvernahme am Sonntag, zeigten sich die mittlerweile ausgenüchterten Männer großteils geständig. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.