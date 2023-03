Aufregung um neues Asyl-Containerdorf in der Lunzerstraße

"Das lassen wir uns nicht gefallen", sagt ein Anrainer beim OÖN-Lokalaugenschein in der Lunzerstraße angesichts der aufgefahrenen Bagger. Gegenüber des "Gasthaus zum Hochofen" wird gerade ein Grundstück gerodet, offenbar um ein Containerdorf für 50 Asylwerber zu errichten. Das zumindest hat Bürgermeister Klaus Luger (SP) laut eigener Aussage vom Büro von Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) mitgeteilt bekommen. Luger lehnt das Quartier ab und hat das auch in einer negativen Stellungnahme seitens der Stadt bekundet. Handhabe hat er aber keine. "Das Land wird das offensichtlich durchziehen", sagt Luger im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Luger fordert gerechte Verteilung

Es sei zwar klar und korrekt, dass die Gemeinden Flüchtlinge aufnehmen müssten. "Wenn Landesrat Hattmannsdorfer und Landeshauptmann Thomas Stelzer aber eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen in Europa einfordern, dann müsste das auch für Oberösterreich gelten." Linz hätte einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Menschen im Asylverfahren. Zudem würde etwa die Hälfte nach einem abgeschlossen Verfahren nach Linz ziehen. "Hattmannsdorfer soll mit der Solidarität einmal im Kleinen anfangen", so Luger. Zumal die Integration in kleineren Gemeinden besser funktioniere.

FPÖ will Resolution einbringen

Ein "deutliches Nein" kommt auch von Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP). "Wie die Vorfälle der letzten Monate bestätigten, haben wir in Linz bereits ein massives Integrations- und Sicherheitsproblem", so Raml. Weitere Asylquartiere in der Landeshauptstadt würden vor allem die bereits bestehenden Probleme verschärfen. Die FPÖ will in der nächsten Gemeinderatssitzung eine Resolution gegen das Quartier in der Lunzerstraße an Hattmannsdorfer und Innenminister Gerhard Karner (VP) einbringen.

Von Landesrat Hattmannsdorfer war bis heute Nachmittag noch keine Stellungnahme zu bekommen.

Autor Christian Diabl Christian Diabl