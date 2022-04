Alkolenker in Enns in Unfall verwickelt

An der Unfallstelle auf der Westbahnstraße in Enns befand sich auch die Mutter (51) jenes Lenkers, der die Kollision verursacht haben dürfte. Die Frau gab zunächst an, am Steuer des Wagens gesessen zu sein. Die Spuren deuten jedoch daraufhin, dass ihr führerscheinloser Sohn (29) das Auto gelenkt haben dürfte.

Der Mann, bei dem ein Alkotest 1,28 Promille ergab, dürfte gegen 5.20 Uhr zu schnell durch die 30er-Zone vor der Einfahrt zum Gesundheitszentrum gefahren sein, mit seinem Pkw auf die linke Fahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen sein. Der 29-Jährige, sein Beifahrer (26) und der Fahrer (52) des zweiten Autos wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.