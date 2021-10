Adelheid Kastner liest aus ihrem Buch "Dummheit"

Auf 104 Seiten beschäftigt sie sich darin, wie berichtet, mit den unterschiedlichen Ausgestaltungen von Dummheit – und die ist, folgt man einem Albert Einstein zugeschriebenen Zitat, ja unendlich.

"Dummheit hat in der Geschichte der Menschheit schon mehr Schaden angerichtet als Waffen", sagt Kastner. Am Mittwoch, 20. Oktober, um 19 Uhr stellt Kastner ihr Buch bei einer Lesung mit anschließender Diskussion in der Buchhandlung Thalia in Linz vor. Der Eintritt ist frei, ein 3-G-Nachweis wird verlangt.