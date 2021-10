"Mich verblüfft nicht mehr so viel"

Als Gerichtsgutachterin im Fall Fritzl und Primaria der Klinik für Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt des Linzer Kepler-Uni-Klinikums ist Heidi Kastner bekannt. Nun schrieb die 59-Jährige ein Buch über Dummheit. Es erscheint am Donnerstag. Was sie daran reizt, warum Dummheit relativ ist und was sie in der Pension vorhat, verrät sie im Interview.