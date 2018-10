YouTube-Stars: Wenn Kinder ihre Idole im echten Leben treffen

PASCHING. Hunderte Kinder und Jugendliche standen für Fotos und Autogramme Schlange.

YouTube-Star „Celina Blogsta“ (l.) mit Freundin „Vivienne Secret“ posen mit Bodyguard Manfred Liebenberger. Bild: krai

Hunderte aufgeregte Kinder und Jugendliche wollten am Samstagvormittag in der PlusCity nur eines: Ihren Lieblings-Web-Stars ganz nahe sein. Bisher kannten sie die erfolgreichsten österreichischen "YouTuber" nur online und jetzt treffen sie sie endlich im wahren Leben.

Die zehnjährige Viviane Reiter aus Steyregg war besonders aufgeregt, durfte sie doch "chaosflo44" bereits vor der Show der "influencer video con" im Megaplex-Kino treffen. "Ich bin ein großer Fan, ich schaue fast jeden Tag seine lustigen Videos", sagt die Zehnjährige. Ihr Idol war etwa so alt wie sie jetzt, als es seine ersten Videos ins Netz stellte. Mittlerweile hat der 19-jährige rund 1,1 Millionen Abonnenten, die sich seine Videos zum Spiel "Minecraft" ansehen. Er kann mittlerweile davon leben, Geld verdient er durch Werbung und Fanartikel.

Von Schminktipps bis Mobbing

Viele sind zum Fantreffen auch wegen Celina Blogsta nach Pasching gekommen. Die 19-jährige Wienerin gilt als eine der erfolgreichsten heimischen YouTube-Stars. Sie gibt in ihren Videos seit vier Jahren Einblick in ihr Leben, zeigt Schminktipps und widmet sich manchmal auch ernsten Themen. Besonders stolz ist sie auf einen Beitrag über Mobbing, der mehr als eine Million Aufrufe hatte. "Ich wurde in der Schule jahrelang gemobbt und habe mich getraut, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Viele konnten sich damit identifizieren, vielleicht konnte ich auch damit anderen Jugendlichen helfen", sagt Celina Blogsta. Bei ihr dreht sich jeden Tag alles um soziale Medien.

Vertreten ist sie auch auf musical.ly. Dort lädt man Videos hoch, in denen man seine Lippen synchron zu bekannten Liedern bewegt. Dass sie einmal damit Geld verdienen würde, mit dem hätte sie nicht gerechnet. "So etwas kannst du nicht planen, dass es so etwas Großes wird."

Für die Geschwister Arnel und Arijana Cajic aus Grieskirchen ist vor allem Social-Media-Star Dzeni ein Vorbild. "Weil sie so wie wir bosnische Wurzeln und in kurzer Zeit eine große Reichweite bekommen hat." Gut finden sie auch Daniel Fila, der lustige Straßenvideos produziert, so versucht er etwa zu erraten, wie viel das Outfit, das Passanten tragen, wert ist.

Ältere Semester hatten am Samstag einen fragenden Blick in den Augen, mit den Namen der neuen Stars und ihrer Arbeit konnten sie wenig bis gar nichts anfangen. "Aber unseren Eltern ist es mit unseren Idolen und Rockstars wahrscheinlich nicht anders ergangen als uns jetzt", sagte eine Mutter, die ihre zehnjährige Tochter begleitete.

