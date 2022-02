36-Jährige raste mit 150 km/h über die B1

Bei Routinekontrollen in Traun staunte die Polizei am Samstagnachmittag nicht schlecht: Innerhalb von nur vier Minuten zeigten die Messgeräte der Polizisten, die sich in der 70er-Beschränkung an der B1 positioniert hatten, gleich zwei Mal eklatante Geschwindigkeitsübertretungen.

Zuerst erwischte die Laserpistole der Beamten einen 56-jährigen Welser, der mit 140 km/h unterwegs war. Wenig später zeigte das Geräte an der gleichen Stelle noch einem zehn Stundenkilometer mehr an: Eine 36-jährige Linzerin hatte ihren Wagen auf 150 km/h beschleunigt. Beide Raser werden bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt, teilte die Polizei am Samstagabend mit.