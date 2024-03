3 Verkehrsunfälle in Freindorf binnen weniger Stunden

Der Anprall des Autos war so heftig, dass die Laterne auf die Straße kippte.

Von nachrichten. at, 06. März 2024, 15:36 Uhr

3 Unfälle innerhalb weniger Stunden beschäftigten die Einsatzkräfte am Mittwoch in Freindorf. Nachdem gegen 7 Uhr ein Auto aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Straßenlaterne gekracht war - der Anprall war so heftig, dass die Laterne umgefahren wurde und auf der Straße lag -, hieß es um 11.39 Uhr für die Feuerwehrleute auch schon wieder ausrücken: Ein Auto und ein Lkw waren aus noch unbekannter Ursache zusammengestoßen. Die Straße musste gesperrt werden, die laut ersten Berichten leicht verletzten Insassen des Autos wurden von der Rettung versorgt.

Noch während die Feuerwehrleute mit den Aufräumarbeiten beschäftigt waren, krachte es ganz in der Nähe noch einmal. Diesmal waren es zwei Pkw, die so heftig kollidierten, dass bei beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst wurden. Die Rettung brachte die verletzten Insassen in ein Krankenhaus.

