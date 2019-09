17-Jährigen mit Messer bedroht: Täter ausgeforscht

Der 17-jährige Rumäne wird beschuldigt, die Tat mit einer zweiten, derzeit noch unbekannten Person verübt zu haben, was er bestreitet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Zudem wird dem 17-Jährigen vorgeworfen, am 18. August gegen 0:50 Uhr gemeinsam mit einem 17-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung einen 16-jährigen Linzer in der Hahnengasse in Linz beraubt zu haben. Dabei verlangten sie vom Opfer vorerst Bargeld. Als er der Forderung nicht nachkam, bedrohten sie den 16-Jährigen mit einem Schlagring. Anschließend raubten sie ihm eine geringe Menge Bargeld.

Gegen den Rumänen wurde eine Festnahmeanordnung erwirkt, welche am 2. September 2019 vollzogen wurde. Er ist zur Tat vom 18. August 2019 geständig und wird in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

