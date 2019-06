12.000 Vormerkungen für Wohnungen bei GWG

Vor zehn Jahren waren rund 9000 Personen bei der städtischen Wohnungsgesellschaft GWG für eine Wohnung vorgemerkt, mittlerweile sind es knapp 12.000. Allein im Vorjahr sind 2500 neu dazugekommen, der Bedarf nach Wohnraum im Zentralraum steigt stetig an. Und oft drängt bei der Wohnungssuche die Zeit: Rund 40 Prozent der Wohnungswerber der GWG haben bei ihrer Anmeldung einen "Dringlichkeitsgrund" wie etwa Scheidung oder Kinderzuwachs angegeben.

Dennoch ist Geduld gefragt, im Jahr 2018 lag die durchschnittliche Wartezeit bei zwei Jahren und zwei Monaten. Je größer die Wohnung, desto größer aber auch die Wartedauer, so warten Interessierte für eine 4- oder 5-Zimmer-Wohnung über drei Jahre.

Vergangenes Jahr konnten 1261 Wohnungen übergeben werden, die meisten davon in Urfahr, gefolgt von der Innenstadt, Kleinmünchen, Auwiesen und dem Franckviertel. Aktuell sind weitere 475 Wohneinheiten im Bau, der Start für 220 weitere soll noch heuer folgen.

"Dem Wohnungsbedarf in Linz trägt die GWG mit zahlreichen Neubauten Rechnung, dafür werden heuer 29 Millionen Euro ausgegeben", sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Auch in Wohnungssanierungen wird kräftig investiert, insgesamt tätigt die GWG im laufenden Jahr Investitionen in der Höhe von 51 Millionen Euro.

