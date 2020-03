Land Oberösterreich bestellte mehr als eine Million Schutzmasken

Die Masken können mit Dampf gereinigt und bis zu 80-mal eingesetzt werden. Das teilten Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) am Freitag mit.

Mit der Beschaffungsaktion wolle man ausreichende Lagerbestände bei medizinischem Verbrauchsmaterial aufbauen. Der Schutz der Mitarbeiter in den Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, der niedergelassenen Ärzte, der Apotheken, der Feuerwehr, der Polizei sowie kritischer Infrastruktur sei entscheidend, um den Betrieb aufrechtzuerhalten zu können, so Stelzer und Haberlander. "Die Menschen in diesen Bereichen leisten Unvorstellbares und müssen besonders geschützt werden."

"Schmerzhaft, aber notwendig"

Der Landeshauptmann rief die Oberösterreicher zum Durchhalten auf: "Die Entwicklung der Infektionsraten zeigt, dass die Maßnahmen wirken. Aber wir dürfen jetzt nicht lockerlassen. Halten wir gemeinsam durch, dann kriegen wir das hin." Alle Oberösterreicher könnten einen Beitrag dazu leisten, dass jeder, der sie benötige, eine Krankenhausbehandlung erhalte, so Stelzer, damit würden alle, die mitmachen, "schlussendlich zu Lebensrettern".

Dass die Ausgangsbeschränkungen nun bis 13. April verlängert werden, nannte Stelzer "schmerzhaft, aber leider notwendig". Der Landeshauptmann ersuchte weiterhin um den gelebten Zusammenhalt zwischen den Generationen. "Das bedeutet, dass die Jungen weiterhin positiv mittragen, dass sie zum Schutz der Älteren und Schwachen für eine gewisse Dauer ihr Leben einschränken müssen.Ich weiß, dass viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher gerade eine große Zeit des Verzichts erleben", sagte Stelzer.

FFP-Schutzmasken im Detail:

FFP-Masken („Filtering Face Piece“) filtern beim Einatmen Feinstaub, Gase bis hin zu Pilzsporen und Krankheitserreger.

Sie bedecken Mund und Nase und gelten damit als Halbmasken. Die FFP-Masken kommen nicht nur in der Medizin, sondern auch zum Arbeitnehmerschutz in Industrie und Gewerbe zum Einsatz.

Unterschieden werden bei den FFP-Masken je nach Durchlässigkeit die Kategorien eins bis drei. Die Kategorie FFP1 ist im medizinischen Bereich vor allem für infizierte Patienten vorgesehen, der Schutz soll verhindern, dass sie andere anstecken. Die Kategorien FFP2 und FFP3 sollen behandelnden Ärzten und Pflegekräften Schutz vor einer Infektion bieten.

