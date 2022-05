Betrunkene durchschwammen Traun und verirrten sich im Wald

Die Freundin des 31-Jährigen hatte die Einsatzkräfte verständigt, nachdem die Männer zwei Stunden nach Überquerung der Traun noch nicht zurück waren, berichtete die Polizei.

Ein 31-Jähriger, seine 26-jährige Freundin und deren 32-jähriger Freund waren Samstagabend in Roitham um am dortigen Traun-Ufer etwas zu trinken. Danach zogen sich die beiden bis zur Unterhose aus und schwammen an das andere Ufer, der zu dieser Jahreszeit noch relativ kalten Traun. Die Freundin wartete am Ufer auf die Rückkehr der beiden Männer. Als sie das andere Ufer erreichten, schafften sie es aber aufgrund der starken Strömung nicht mehr zurück. Sie riefen ihr zu gleich wieder zu kommen und gingen die Ufer-Böschung nach oben. Aufgrund der dichten Vegetation verloren sie die beiden aus den Augen. Nachdem sie nach zwei Stunden nicht zurück waren, verständigte die besorgte Freundin die Polizei.

Nach Eintreffen der Polizeistreife und Abklärung der Sachlage wurde eine weitere Streife auf der anderen Seite der Traun zur Suchaktion hinzugezogen. Zudem wurde eine Diensthundeführerstreife, ein Drohnenpilot, zwei weitere Polizeistreifen sowie ein Boot der Feuerwehr alarmiert. Vor Eintreffen des Drohnenpiloten und der Feuerwehr fand eine Polizeistreife die vermisst gemeldeten Männer in einem vom Traunfall rund 500 Meter entfernten Waldstück, wodurch die Suchaktion abgebrochen werden konnte. Die beiden betrunkenen Männer hatten sich im Wald verirrt.