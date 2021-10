Klinikum Kirchdorf als Zielscheibe von Falschmeldungen

Mehr als zweieinhalb Jahre ist es her, dass Oswald Schuberth Abschied von seinen Mitarbeitern und Patienten nahm. Der Ärztliche Direktor des Klinikums Kirchdorf trat nach 38 Jahren als Mediziner im Februar 2019 seine Pension an.

Und dennoch ist er in aktuellen Verschwörungstheorien, die in sozialen Medien kursieren, der Drahtzieher geheimer Machenschaften. Denn er soll den Mitarbeitern bei der Aufnahme von Patienten einen eindrücklichen „Befehl“ gegeben haben: Alle ungeimpften und positiv getesteten Personen werden umgehend auf der Intensivstation des Klinikums Kirchdorf aufgenommen – der Gesundheitszustand ist dabei nebensächlich.

Fake News: Dieses Posting geistert derzeit durch die sozialen Medien. Bild: Screenshot

Unterlassungsaufforderungen

Das Ziel: Die Auslastung soll erhöht werden. Dem kruden Posting ist ein Bild von Schuberth beigefügt und die Aufforderung, alle Krankenhäuser zu meiden.

„Manche schrecken vor gar nichts mehr zurück. Das ist bis dato so ziemlich das Unglaublichste, was über die Arbeit in unseren Spitälern behauptet wurde“, sagt Jutta Oberweger, Sprecherin der Gesundheitsholding Oberösterreich. Personen, die das Posting teilen, werden derzeit Unterlassungsaufforderungen zugeschickt.