Kaltfront bringt Sturm und Regen nach Oberösterreich

LINZ. Den Oberösterreichern steht eine stürmische Nacht bevor: Mit Windspitzen bis zu 80 Stundenkilometern zieht eine Kaltfront über das Land hinweg, auch am Faschingsdienstag bleibt es windig.

Es wird stürmisch Bild: (Volker Weihbold)

18,4 Grad zeigten die Thermometer am frühen Montagnachmittag in der Landeshauptstadt – Höchstwert in Oberösterreich. Bei strahlendem Sonnenschein zog es viele Oberösterreicher ins Freie, wenn auch der Wind bereits merklich auffrischte. Gegen 14 Uhr wurden in Reichersberg Böen mit 66 km/h gemessen, in Waizenkirchen waren es 64, in Hörsching 52.

60 bis 80 km/h Wind

Im Laufe des Nachmittags legte der Wind weiter zu, es wurden laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Böen von 60 bis 80 Stundenkilometern erwartet. Für weite Teile Oberösterreichs gilt eine Wetterwarnung.

"Ein dramatisches Sturmereignis steht uns aber nicht ins Haus", beruhigt Meteorologe Alexander Ohms von der ZAMG. Gegen Abend breiten sich vom Innviertel und Salzkammergut zudem Regenschauer aus.

Die detaillierte Prognose für Ihre Region: Hier geht's zum Wetter auf nachrichten.at

Animation: Hier näheren sich die Regenschauer aus Bayern

Ungemütlich könnte es bei den morgigen Faschingsumzügen werden. Mit der Kaltfront kühlt es merklich ab, die Temperaturen dürften am Faschingsdienstag in Oberösterreich nicht über die zehn Grad-Marke hinauskommen. Die Tiefstwerte liegen bis null bis fünf Grad.

"Typisches Auf und Ab"

Die Sturmwarnung bleibt aufrecht, es weht weiterhin starker bis stürmischer Westwind. Bewölkte und sonnige Phasen wechseln sich ab, vereinzelt gibt es Regenschauer. Die Schneefallgrenze liegt bei 700 bis 900 Metern Seehöhe. Schon am Aschermittwoch sollte es wieder etwas wärmer werden, "ein für die Übergangszeit typisches Auf und Ab", so Ohms.

Die aktuelle Wettervorhersage als Video

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema