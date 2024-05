Florians Jüngerinnen im Wandel der Zeit

Anita Stummer (49) aus Enns ist schon seit 1989 bei der Feuerwehr dabei. Sie hat es zur 2. Kommandant-Stellvertreterin gebracht. OÖN: Wie hoch ist denn der Frauenanteil derzeit bei der Feuerwehr in Oberösterreich? Rund zehn Prozent sind Frauen. 9771 Frauen sind in 834 von 912 Feuerwehren aktiv. Lesen Sie auch: Warum der Heilige Florian Oberösterreichs Landespatron ist Wie sieht es aus mit dem Feuerwehr-Nachwuchs generell? Wir haben durch Corona überhaupt nichts verloren, im Gegenteil. In Enns