Juwelier-Überfall in Linz: Polizei fand Täter nach über zehn Jahren in Finnland

Der Überfall auf den Juwelier ereignete sich am 11. Dezember 2009 in der Linzer Klosterstraße. Drei unbekannte Täter bedrohten die drei Angestellten und einen Vertreter mit einem Revolver und einem Messer. Sie zwangen die Opfer, sich auf den Boden zu legen und fesselten diese mit Kabelbindern. Die Geschäftsführerin wurde mit Waffengewalt genötigt, die Vitrinen zu öffnen und anschließend von den Tätern gefesselt. Die Unbekannten bedienten sich selbst aus dem Tresor und flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Wir haben berichtet.

Bereits am 5. Mai 2015 gelang es den Beamten des Landeskriminalamtes OÖ, einen der drei Räuber, einen jetzt 36-jährigen Russen, festzunehmen. Er wurde zuvor am 9. Jänner 2015 in Finnland nach einem bewaffneten Juwelierüberfall festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Der 36-Jährige zeigte sich geständig und wurde vom Landesgericht Linz rechtskräftig zu einer Zusatzstrafe von sieben Jahren verurteilt. Bereits im Februar 2010 war er an einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Juwelier in der Schweiz beteiligt und wurde verhaftet.

Nun wurde ein weiterer Täter ausfindig gemacht: Ein mit EU-Haftbefehl gefahndeter 52-jähriger Russe wurde am 2. März 2020 bei der Einreise nach Finnland von den dortigen Behörden festgenommen, ehe er am 29. Juni 2020 nach Österreich ausgeliefert wurde. Auch er war schon an bewaffneten Raubüberfällen in den Jahren 2007 und 2010 in der Schweiz beteiligt und bereits in Haft.

Bei seiner Einvernahme am 1. Juli 2020 durch die Beamten des Landeskriminalamtes zeigte er sich geständig. Er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Die Fahndung nach dem dritten Täter wird fortgesetzt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.