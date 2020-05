Intensivpatienten nur noch in vier Bundesländern

In Österreich gibt es nur noch in vier der neun Bundesländer Corona-Patienten auf einer Intensivstation. Laut Information des Gesundheitsministeriums befinden sich im Burgenland, in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg keine Corona-Erkrankten mehr in intensiv-medizinischer Behandlung.

Die bundesweite Gesamtzahl der Corona-Patienten in Intensivbehandlung hat sich am Wochenende um eine Person auf 29 erhöht, auch die Zahl der Todesopfer ist um eine Person auf 640 gestiegen. In Krankenhausbehandlung waren Sonntagvormittag landesweit 137 Covid-19-Patienten. Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) sieht den Fallzahlen der nächsten Tage mit Spannung entgegen, um eventuelle Auswirkungen der Öffnungsschritte vom 15. Mai zu erkennen. "Wir wollen mit aller Kraft eine zweite Welle vermeiden", sagte Anschober.

Stabil niedrig

In Oberösterreich ist die Zahl der aktuell Corona-Infizierten über das Wochenende um eine Person auf 29 gestiegen. Insgesamt sind nun aber bereits zehn der 18 Bezirke des Landes frei von aktuellen, offiziell bestätigten Corona-Fällen.

In den oberösterreichischen Spitälern werden – Stand gestern, 17.00 Uhr – neun an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt. In oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen sind insgesamt drei Bewohner und vier Pflegekräfte an Covid-19 erkrankt.

