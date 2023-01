Weitere Ehrung für Sportler

Und das mit "gesunden Geschenken" von der SPÖ Lambrechten. Man sei stolz auf Auer, so SP-Ortsparteivorsitzender Hannes Bogner. "Ferdinand ist unsere Nummer 1, und mit unserer Ehrbekundung wollen wir den Sportler heuer nochmals vor den Vorhang holen."

Ferdinand Auer schaffte in seiner Altersklasse zuletzt unter anderem den Sieg im Grenzland-Laufcup samt Sieg in der Mannschaftswertung, einen dritten Platz bei Landesmeisterschaften und einen vierten Rang bei Staatsmeisterschaften. "Da in Lambrechten erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler zu Hause sind, werden wir ab nun jedes Jahr die Sportlerin, den Sportler oder die Mannschaft des Jahres zum Jahresende vor den Vorhang holen", so Hannes Bogner.

